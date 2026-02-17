 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Комеморација за Ленче Делова в четврток во Драмски

Култура

17.02.2026

Комеморацијата за актерката Ленче Делова ќе се одржи во Драмски театар Скопје на 19 февруари (четврток) во 10 часот, информираат од матичниот театар на актерката.

Семејството, роднините, колегите, пријателите и почитувачите достоинствено со збор, сеќавење, фотографија и снимка ќе се потсетат на кариерата на македонската театарска, филмска и телевизиска актерка Ленче Делова.

Во 1970 година, се вработила во Драмски театар Скопје каде била професионално ангажирана сѐ до нејзиното пензионирање во 2013 година.

Ленче Делова почина на 15 февруари на 77 годишна возраст.

