Комеморација за Ленче Делова в четврток во Драмски

Комеморацијата за актерката Ленче Делова ќе се одржи во Драмски театар Скопје на 19 февруари (четврток) во 10 часот, информираат од матичниот театар на актерката.

Семејството, роднините, колегите, пријателите и почитувачите достоинствено со збор, сеќавење, фотографија и снимка ќе се потсетат на кариерата на македонската театарска, филмска и телевизиска актерка Ленче Делова.

Во 1970 година, се вработила во Драмски театар Скопје каде била професионално ангажирана сѐ до нејзиното пензионирање во 2013 година.

Ленче Делова почина на 15 февруари на 77 годишна возраст.