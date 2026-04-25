Ивана моли за помош: Можеме заедно

Споделете, да ја завршиме кампањата денес ❤️‍🩹

Ивана ве поздравува сите од болница,

денес ќе бидат пласирани сонди до бубрезите за да може наредна недела да патува, имаме и писмо од ќеркичката:

“Од дното на срцето ви благодарам на сите добри луѓе што донираат и ни даваат надеж!

Вашата помош значи живот за мојата мама… значи уште еден ден, уште една шанса да биде покрај мене.

Сега ни е најтешко… ова е нашата последна шанса да продолжи лекувањето во Турција.

Ве молам, помогнете ни уште еднаш да ѝ дадеме надеж… да ѝ дадеме живот”

Не сме далеку од целта, ве молам и повикувам сите, ние можеме ова заедно!

Кој колку може, нека донира на линкот:https://ecrowd.mk/…/fc870e14-c276-435e-80c2…