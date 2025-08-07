 Skip to main content
07.08.2025
Пожарникарите сè уште се борат со пожарите што беснеат на југот на Франција

Свет

07.08.2025

Пожарникарите сè уште се борат со пожарите што беснеат на југот на Франција. Иако во гаснењето учествуваат и авиони, локалните власти предупредуваат дека борбата против пламените јазици може да трае „неколку дена“.

Многу домови беа уништени, илјадници луѓе беа евакуирани, а досега најмалку едно лице загина во пожарите, додека 13 се повредени, наведуваат властите.

Жена починала во својот дом, а седум пожарникари беа згрижени поради вдишување чад, соопштија локалните власти.

„Пожарот е сè уште многу активен и ситуацијата е неповолна“, изјави Луси Рош, генерален секретар на регионот Од, за агенцијата Франс Прес.

