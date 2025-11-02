Песков: Можно е брзо да се договори средба меѓу Путин и Трамп, но за тоа во моментов нема потреба

Можно е брзо да се договори средба меѓу претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, но за тоа во моментов нема потреба, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

„Хипотетички кажано, тоа е можно, но во моментов нема потреба од тоа“, рече Песков и оцени дека сега е потребна напорна работа за украинското решение.

Претседателите на Русија и САД се согласија да се сретнат во Будимпешта и да започнат подготовки за состанок по разговорите на 16 октомври, потсетува руска новинска агенција, додавајќи дека на 23 октомври Трамп неочекувано го објави одложувањето на самитот на неодредено време, тврдејќи дека нема да може да го постигне „она што е потребно“ до предвидените датуми.

Од друга страна, Песков изјави за руска новинска агенција дека Русија е заинтересирана за мирно решавање на конфликтот меѓу Венецуела и САД.