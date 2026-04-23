Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека еден крак од гасоводот „Северен тек“ е подготвен за испорака, додека другиот е оштетен, но дека „Европа сама го блокира гасот“.

„Како да зборуваме за перспективите за обновување на испораките преку ‘Северен тек’, ако Европејците го забранија тоа?“, праша Песков.

На гасоводите „Северен тек“ и „Северен тек 2“ во септември 2022 година се случија четири експлозии во ексклузивните економски зони на Шведска и на Данска.

Германија, Шведска и Данска спроведоа истраги за инцидентот, а снабдувањето со гас преку „Северен тек“ беше прекинато истата година. Една линија од „Северен тек 2“ остана неоштетена, но Берлин не дозволи нејзино пуштање во употреба.

Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, минатиот месец изјави дека САД тежнеат кон доминација на глобалните енергетски пазари и ги разгледуваат гасоводите „Северен тек“ и „Северен тек 2“ како своја следна цел.

Тој тврдеше дека гасоводите биле разнесени од украински саботери со очигледна поддршка на западните разузнавачки служби и дека никој не ја осудил таа акција. Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) ја квалификуваше саботажата како чин на меѓународен тероризам.