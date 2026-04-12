Пакистан ќе продолжи да помага во мировните преговори меѓу САД и Иран

12.04.2026

Пакистан ќе продолжи да помага во мировните преговори меѓу САД и Иран, изјави денеска министерот за надворешни работи Ишак Дар, пренесе ДПА.

Преговорите одржани во Исламабад со учество на пакистански официјални лица како посредници започнаа вчера, но завршија без постигнување договор.

„Пакистан играше и ќе продолжи да ја игра својата улога во олеснувањето на интеракцијата и дијалогот меѓу Исламската Република Иран и Соединетите Американски Држави во наредните денови“, наведе Дар во соопштението. Тој додаде дека е неопходно страните да продолжат да го почитуваат преземениот ангажман за прекин на огнот, со надеж за траен мир во регионот.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, изјави дека Иран и САД постигнале согласност по низа прашања, но за 2-3 важни теми мислењата се разидувале.

„Во овие преговори беа додадени некои нови теми, како на пример темата за Ормуската Теснина, и секоја од нив има своја сложеност“, истакна тој.

Багаи додаде дека преговорите се одвивале во „атмосфера на недоверба и сомнеж“ и дека не требало да се очекува договор по само една сесија, напоменувајќи дека овој круг траел вкупно 24 или 25 часа.

