Орбан предупредува: Унгарија може да ја прекине струјата за Украина

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека не ја исклучува можноста Унгарија да ги прекине испораките на електрична енергија за Украина, по прекинот на дотокот на руска нафта кон земјата преку нафтоводот Дружба.

Орбан посочи дека досега избегнувал ваков потег поради загриженоста за етничките Унгарци кои живеат во Украина, но предупреди дека актуелната ситуација ја доведува во прашање енергетската соработка меѓу двете земји.

„Наш непријател не е украинскиот народ, туку нивните лидери кои ја свртуваат Украина против нас“, изјави Орбан.

Неговата изјава доаѓа во период на зголемени тензии меѓу Будимпешта и Киев, поврзани со енергетските прашања и политичките несогласувања, особено по прекинот на снабдувањето со руска нафта преку нафтоводот „Дружба“.