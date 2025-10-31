 Skip to main content
31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Орбан ќе бара од Трамп ослободување од американските санкции за руската нафта

31.10.2025

За време на состанокот во Вашингтон на 7 ноември, унгарскиот премиер Виктор Орбан има намера да го убеди американскиот претседател Доналд Трамп за потребата од серија ослободувања од санкциите на САД воведени врз Русија во енергетскиот сектор.

Орбан рече дека ќе се обиде да му објасни на американскиот лидер дека на Унгарија ѝ се потребни овие ослободувања за да ја одржи својата енергетска безбедност.

Унгарија е земја без излез на море, нема директна морска врска, па затоа е принудена да се потпира на нафтоводи и гасоводи, потсети Орбан, додавајќи дека Американците треба да бидат свесни за овие предизвици.

Мораме да го документираме ова ако сакаме да добиеме ослободувања од санкциите на САД воведени врз Русија, рече Орбан во радио програмата Кошут кога беше прашан за неговата претстојна средба со Трамп во Белата куќа.

На 22 октомври, Министерството за финансии на САД ги вклучи руските нафтени компании Роснефт, Лукоил и нивните 34 подружници во нов пакет антируски санкции, кои целосно ќе стапат во сила на 21 ноември.

