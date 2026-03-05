 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
ОН: Ниту една земја во светот не постигнала целосна правна еднаквост за жените

05.03.2026

Ниту една земја во светот не постигнала целосна правна еднаквост меѓу жените и мажите, изјави вчера функционер на Обединетите нации во пресрет на Меѓународниот ден на жената.

Директорката на Одделот за политика на жените на ОН, Сара Хендрикс, им изјави на новинарите во Њујорк дека напредокот постигнат во области како што се заштитата од насилство, еднаквоста во семејното право и заштитата од дискриминација е под закана во многу земји.

Повеќе од половина од земјите во светот не го дефинираат силувањето врз осноба на согласност, рече таа.

Во 74 отсто од земјите, детските бракови се сè уште легални, додека 44 отсто од земјите немаат закон што бара еднаква плата за работа со еднаква вредност.

Само во последните две години, процентот на жени и девојки меѓу жртвите на сексуално насилство поврзано со конфликти се зголеми на 87 отсто, рече Хендрикс.

„Пречесто преовладува неказнивоста“, рече таа, додавајќи дека многу жени и девојки се плашат од последиците од пријавувањето на вакви злосторства.

﻿