Промоција на книгата „60 икони на Мајката Божја“ во Музејот на македонска борба

На 5 март (четврток) во 18:00 часот во Музејот на македонската борба за самостојност ќе се одржи промоција на книгата „60 Икони на Мајката Божја“ од авторката Аријан де Сен-Марк. „60 Икони на Мајката Божја“ претставува внимателно селектирана и богато анализирана збирка иконографски претстави на Богородица од периодот VII–XV век.

Делото ги опфаќа: клучните иконографски типови на Мајката Божја (Одигитрија, Елеуса, Платитера и др.), нивниот теолошки, уметнички и историски контекст, нивната улога во византиската и западната традиција.

Книгата нуди длабинска интерпретација на симболиката, стилските карактеристики и духовната димензија на иконите, претставувајќи ја Богородица како централна фигура во христијанската уметност и духовност низ вековите.

Аријан де Сен-Марк е авторка и истражувач посветена на изучување на византиската и средновековната христијанска уметност. Нејзината работа се фокусира на: иконографијата, духовната симболика, културното наследство поврзано со православната традиција, со посебен акцент на претставите на Богородица.

Со ова издание, авторката создава мост помеѓу академската анализа и пошироката публика, правејќи ја темата достапна, разбирлива и релевантна за современиот читател.