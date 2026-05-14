Нема конфор: Мадуро е во ќелија со 18 затвореници

Поранешниот претседател на Венецуела, Николас Мадуро, кој се наоѓа во затвор во САД, затворската ќелија ја дели со уште 18 затвореници.

Николас Мадуро Гера, единствениот син на поранешниот венецуелски лидер, во интервју за германскиот магазин „Шпигел“ изјавил дека во истата заедничка ќелија накратко бил сместен и американскиот рапер Текаши 6ix9ine, приведен поради прекршување на условното помилување.

Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес беа уапсени од американски сили во Каракас на почетокот на јануари и префрлени во Њујорк. Тие се соочуваат со обвиненија за „нарко-тероризам“ и шверц на кокаин во САД, што Мадуро ги негира.

Неговиот 35-годишен син, познат како „Николасито“, ги отфрли обвиненијата и случајот го оцени како политички мотивиран, тврдејќи дека неговото семејство нема врска со дрога или тероризам.

Тој изјавил дека американската воена операција во Каракас била изненадување и за семејството и за венецуелската влада, и покрај растечките тензии со администрацијата на Доналд Трамп пред акцијата на 3 јануари.

Според него, Венецуела ги преценила сопствените капацитети и не направила доволно за да го заштити неговиот татко.

Синот на Мадуро ги отфрли и тврдењата на Трамп дека САД фактички ја презеле контролата врз државните работи во Венецуела по апсењето на поранешниот претседател. За актуелните мерки, како амнестијата и отворањето на нафтениот сектор, рече дека се иницијативи на самата Венецуела, додавајќи дека земјата и понатаму останува социјалистичка, иако мора да прави одредени отстапки