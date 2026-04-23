Нафтата поскапува трет ден последователно, берзите вознемирени поради кревкото примирје на Блискиот Исток

Цените на нафтата денеска повторно бележат раст, трет ден последователно, во услови на кревко примирје на војната против Иран.

Северноморската „Брент“ нафта за испорака во јуни поскапе за повеќе од еден процент во однос на вчера и достигна 103,23 долари за барел (159 литри).

Американскиот претседател, Доналд Трамп, го засили притисокот врз Иран и, според медиумски извештаи, му дава на Техеран уште неколку дена да достави прифатлив предлог за завршување на војната.

Во меѓувреме, властите во Техеран сметаат дека се во поповолна позиција поради затворањето на Ормуската Теснина што е важна поморска рута во трговијата со нафта.

Отсуството напредок во разговорите за прекин на конфликтот ги вознемири стоковните берзи. Од почетокот на неделава северноморската нафта поскапе за речиси седум долари по барел, додека американската сирова нафта за речиси четири долари.

Аналитичарот Денис Кислер од „BOK Financial Securities“ очекува цените да продолжат да растат се додека една од страните не попушти, оценувајќи дека преговорите се во ќор-сокак.

„Колку подолго нема проток на нафта низ Ормуската Теснина, толку повеќе ќе растат цените“, додаде Кислер.

Вашингтон и Техеран остануваат спротивставени по неколку клучни прашања за ставање крај на војната, вклучително и иранската нуклеарна програма.