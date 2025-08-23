 Skip to main content
23.08.2025
Сабота, 23 август 2025
Мнозинството од жителите на Полска се против испраќање полски војници во Украина

23.08.2025

Мнозинството од жителите на Полска се против учеството на нивни војници во мултинационални мировни сили во Украина, покажува анкетата на агенцијата „SW Research“, пренедува ДПА.

Анкетата, нарачана од полскиот весник „Република“, покажува дека 61,1% од испитаниците се против, 17,3% се за и 21,6% неодлучни за евентуално распоредување полски војници во Украина. 

Мажите се повеќе против отколку жените, а против се и мнозинството од жителите на градовите и помладите луѓе, за разлика од анкетираните во руралните средини и постарите лица кои би поддржале таков чекор.

Дали Полска се спрема за офанзива врз Русија: Варшава купува американски возила за расчистување мини и бариери

Во Европа со месеци се води дебата за евентуалното распоредување на мировни сили доколку се договори прекин на огнот во Украина.

Полскиот премиер Доналд Туск ја исклучи можноста од директно полско воено учество, но понуди логистичка и политичка поддршка.

Полска дели граница со Украина во должина од над 500 километри.

Според агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР, во Полска во јули се регистрирани околу еден милион украински бегалци, веднаш по Германија со 1,2 милиони.

Во Украина се незадоволни што украинските бегалци во Европа зборуваат на руски јазик

