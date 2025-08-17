Меланија му пиша на Путин

ChatGPT

FOX News објави дека првата дама на САД, Меланија Трамп, испратила писмо до рускиот претседател Владимир Путин, кое американскиот претседател Доналд Трамп лично му го предал за време на самитот на Алјаска.

Во писмото, кое е објавено во целост, Меланија се обраќа на емотивен начин:

„Секое дете во своето срце носи исти тивки соништа, било да е родено во скромна рурална средина или во величествен град. Тие сонуваат за љубов, можности и заштита од опасности… Господине Путин, вие можете да им го вратите нивниот насмеан глас. Штитејќи ја невиноста на тие деца, ќе служите не само на Русија, туку и на целото човештво. Вие сте човек способен да ја оствари таа визија со еден потег на перото – веќе денес. Време е.“

Reuters потврди дека Трамп на состанокот лично го предал писмото од својата сопруга. Меланија, родена во Словенија, не отпатувала со него на Алјаска.