 Skip to main content
17.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 17 август 2025
Неделник

МВР демантира: На ниту еден граѓанин не му беше скратено правото да присуствува на вчерашниот протест во Кочани

Македонија

17.08.2025

Министерството за внатрешни работи ги демантира дезинформациите објавени во дел од порталите и на социјалните мрежи дека наводно полицијата вчера (16.08.2025) не дозволила влез на граѓани во Кочани, кои сакале да учествуваат на протестот „Маршот на ангелите”. Напротив, ниту еден граѓанин не беше спречен да влезе во Кочани, се вели во соопштението на министерството за внатрешни работи.

Со цел остварување на своите законски надлежности, меѓу кои и безбедно одвивање на протестот „Маршот на ангелите” на 15.08.2025 во Кочани, СВР Штип вршеше редовни контроли на сообраќајот (возила и возачи) на подрачјето на СВР Штип, вклучувајќи го и градот Кочани. Но, на ниту еден граѓанин на кој му беше извршена редовна сообраќајна контрола, не му беше скратено правото на слободно учество на протестот „Маршот на ангелите” и не е задржан повеќе од нормално потребното време за вршење на полициска контрола. Апелираме да не се шират дезинформации со кои се вознемируваат граѓаните, истакнуваат од МВР.

Поврзани вести

Хроника  | 16.08.2025
Турски државјанин пронајден починат во хотел на Бит Пазар
Скопје  | 16.08.2025
Полицајци спасија жена што се фрлила во водите на Вардар
Хроника  | 15.08.2025
Кривична за ексдиректорката на училиште од Демир Хисар, ги криела службените печати