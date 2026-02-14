Масовна тепачка на лет од Анталија кон Манчестер, летаа тупаници – Oва е причината

Двајца недисциплинирани патници беа симнати од лет кон Манчестер од страна на белгиската полиција откако настанала тепачка. Авиокомпанијата им забранила летање поради нивното, како што го нарече, „скандалозно однесување“ на летот од Анталија, Турција, во четвртокот вечерта, објави „Манчестер ивнинг њуз“.

Сепак, видеоснимки од инцидентот што кружат на интернет покажуваат дека во метежот биле вклучени и други патници. На еден клип се гледаат тројца мажи кои стојат во патеката на авионот, при што еден се обидува да му го грабне телефонот на патник, а потоа се обидува да го фати за лицето мажот пред него.

Патникот во центарот на инцидентот бил оттурнат наназад, по што друг маж се обидел да ја смири ситуацијата, но уште еден патник, кој стоел подалеку, почнал да покажува кон некого. Потоа тој го турнал првиот вмешан маж и се обидел да го зграпчи.

На снимките се слушаат патници како викаат, меѓу кои и маж кој извикува: „Повлечи се.“ Потоа уште неколку патници се вмешале во тепачката, меѓу кои и жена која станала од своето седиште.

Неколку моменти подоцна, еден патник може да се види како е фатен во „гушење“ од друг маж во авионот, додека член на кабинскиот персонал го придвижува првиот вмешан патник кон задниот дел од авионот. Други патници стојат и го набљудуваат настанот, додека се слушаат повеќе викања и писоци.

На крајот од видеото, во кое делови се исечени, се гледа како полицаец крева еден патник од подот, додека друг патник се слуша како извикува: „Време е да си одите, време е да си одите“.

Полицијата влегла во авионот откако летот бил принуден да слета во Брисел, а авионот конечно пристигнал во Манчестер доцна синоќа.

Според сведоштво на патник во авионот, инцидентот започнал кога маж, кој наводно пиел алкохол, почнал да извикува расистички навреди кон патници со пакистанско потекло.

– Иако пиеше алкохол, беше целосно свесен што зборува и што прави – изјавил сведокот, додавајќи дека ситуацијата дополнително ескалирала кога патникот не успеал да купи цигари за време на летот.

По тоа, тој станал агресивен и кон членовите на екипажот, а тензијата кулминирала со физичка пресметка во авионот.

Портпарол на компанијата која го поседува авионот, „Џет 2“, изјави: