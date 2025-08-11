Макрон: Израелскиот план за преземање контрола врз градот Газа е подготовка на катастрофа

Facebook/Emmanuel Macron

Францускиот претседател Емануел Макрон денеска остро ги осуди плановите на Израел за засилување на својата воена операција во Газа оценувајќи ги како катастрофа во подготовка и предложи меѓународна коалиција со мандат од Обединетите нации за стабилизирање на Газа.

Израелскиот кабинет за безбедност во текот на минатата недела одобри план за преземање контрола врз градот Газа, во обид да ги прошири своите воени операции на опустошената палестинска територија, што предизвика остри критики во земјата и во странство.

Објавата на израелскиот кабинет за проширување на операциите во градот Газа и бегалскиот камп Маваси и за повторна окупација најавува катастрофа од невидена сериозност што само чека да се случи и чекор кон бесконечна војна, рече Макрон во коментарите што неговата канцеларија ги испрати до новинарите.

Израелските заложници и народот на Газа ќе продолжат да бидат главните жртви на оваа стратегија – додаде Макрон.

Палестинците денеска го пријавија најтешкото израелско бомбардирање во последните неколку недели источно од градот Газа, неколку часа откако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека очекува прилично брз крај на проширената офанзива.

Шест новинари, меѓу кои и дописникот на Ал Џезира, Анас ал-Шариф, беа убиени во офанзивата во близина на болницата Ал Шифа, пренесе ДПА.

Сведоци на настанот известуваат дека израелските тенкови и авиони ги насочиле своите напади кон Сабра, Зејтун и Шеџаја, трите источни предградија на Газа на север од енклавата, предизвикувајќи голем број луѓе да избегаат на запад.