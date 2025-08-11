Нередовниот сон може да предизвика затнати артерии

Фрипик

Советот за целосни осум часа сон е добро познат, но во последниве години, научните истражувања сè повеќе сугерираат дека одржувањето на конзистентно време за спиење и будење е уште поважно од бројот на часови што ги спиете.

Нова студија објавена во „Journal of the American Heart Association“ ни дава уште една убедлива причина да се фокусираме на создавање на оваа важна навика, поврзувајќи ги нередовните модели на спиење со зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања.

Во студијата учествувале повеќе од 2.000 возрасни лица од САД на возраст од 45 до 84 години. Учесниците носеле уред кој ги следел нивните модели на спиење седум дена додека биле подложени на серија кардиоваскуларни проценки. Истражувачите анализирале неколку клучни фактори, вклучувајќи калциум во коронарните артерии, што укажува на натрупување на плаки, и други маркери кои го дијагностицираат степенот на блокада на крвните садови.

Анализата на податоците откри дека нередовните модели на спиење, особено времетраењето на спиењето, се поврзани со неколку фактори на ризик за атеросклероза, болест која се карактеризира со стеснување и стврднување на артериите.

Поточно, резултатите покажаа дека варијациите во времетраењето на спиењето од повеќе од два часа во истата недела значително ја зголемуваат веројатноста за повисоки нивоа на калциум во коронарните артерии и други абнормални индикатори за здравјето на срцето.