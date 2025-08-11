Турските туристи биле најбројни во јуни

Во јуни годинава во земјава престојувале 126 415 туристи, од кои 20,1 отсто се домашни, а 79,9 отсто странски, кои оствариле вкупно 243 157 ноќевања. Од ноќевањата 26,7 отсто се реализирани од домашните, а 73,3 отсто од странските туристи.

Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем број од странските туристи во јуни – 34 366 се од Турција, по што следи Србија со 8 897, Германија со 8 011 и Холандија со 3 604 туристи.

Во првите шест месеци од годинава вкупниот број на туристи е зголемен за 13,5 отсто во споредба со истиот период лани. Кај домашните туристи има намалување за 2,5 отсто, а кај странските зголемување за 19,7 проценти. Зголемување од 8,5 отсто во споредба со првите шест месеци од 2024 година има и кај бројот на ноќевања при што кај домашните туристи има намалување за 1,1, а кај странските зголемување за 13,3 отсто.