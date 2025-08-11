 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Турските туристи биле најбројни во јуни

Економија

11.08.2025

Во јуни годинава во земјава престојувале 126 415 туристи, од кои 20,1 отсто се домашни, а 79,9 отсто странски, кои оствариле вкупно 243 157 ноќевања. Од ноќевањата 26,7 отсто се реализирани од домашните, а 73,3 отсто од странските туристи.

Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем број од странските туристи во јуни – 34 366 се од Турција, по што следи Србија со 8 897, Германија со 8 011 и Холандија со 3 604 туристи.

Во првите шест месеци од годинава вкупниот број на туристи е зголемен за 13,5 отсто во споредба со истиот период лани. Кај домашните туристи има намалување за 2,5 отсто, а кај странските зголемување за 19,7 проценти. Зголемување од 8,5 отсто во споредба со првите шест месеци од 2024 година има и кај бројот на ноќевања при што кај домашните туристи има намалување за 1,1, а кај странските зголемување за 13,3 отсто.

