09.04.2026
Четврток, 9 април 2026
Кинески фирми дале на продажба податоци за распоредот на американската војска при нападите врз Иран

09.04.2026

Кинеските компании воведоа отворена понуда за продажба податоци за распоредот на американската воена опрема и движења за време на конфликтот на Блискиот Исток, објави „Вашингтон пост“.

Според изданието, кинеските бизнисмени вршат обработка на информации од отворен извор користејќи вештачка интелигенција.

Како што пишува весникот, некои од компаниите што ја понудиле оваа услуга се поврзани со Народноослободителната армија на Кина.

Американските напади врз Иран станаа лабораторија во реално време за кинеското воено разузнавање

Компаниите споделувале детални описи на опремата во американските бази, движењата на групите носачи на авиони и детални дијаграми за тоа како воените авиони вршат напади врз Техеран и други градови во Иран.

Поврзани вести

Македонија  | 09.04.2026
Мисајловски во САД: Стратешкото партнерство и соработката во областа на одбраната се на исклучително високо ниво
Свет  | 09.04.2026
Водечкиот ирански инженерски универзитет бил бомбардиран во воздушните напади на САД и Израел
Свет  | 09.04.2026
Иранско девојче ужива на лулашка на плажа, додека во позадина горат „огновите на војната“