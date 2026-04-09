„Би-Би-Си“: Европа ќе се враќа кон нуклеарната енергија

Европа планира да се врати на нуклеарната енергија, објави „Би-Би-Си“.

Според телевизијата, интересот се зголемил поради енергетската криза и зголемувањето на цените на гасот и горивата поради војната на Блискиот Исток.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, вели дека војната ја покажала ранливоста на континентот на фосилните горива.

На последниот европски самит за нуклеарна енергија во Париз, таа ја нарече одлуката на Европа да се откаже од нуклеарната енергија „стратешка грешка“.