23.03.2026
Понеделник, 23 март 2026
Кинески сателити го снимаат секој потег на американската војска

Американските напади врз Иран станаа лабораторија во реално време за кинеското воено разузнавање

23.03.2026

Американските напади врз Иран станаа вистинска лабораторија за воено разузнавање за Кина.

Повеќе од 300 кинески сателити „Џилин-1“ го снимаат секој детаљ од американските напади, секунда по секунда, од полнењето на муниција до траекториите на ракетите. На тој начин, внимателно се анализираат гактиките на американската војска.

Со овие податоци, Кина ја претвора американската воена доктрина во база на податоци, вклучувајќи ги времето на полнење гориво, одговорите на воздушната одбрана и секаков вид движење и протокол што можете да се замисли, од авиони, бродови до технички персонал на земја.

Според воените експерти, овие податоци ќе ѝ дадат на Кина предност во воените истражувања и развој што ќе трае со децении.

