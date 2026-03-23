Американските напади врз Иран станаа лабораторија во реално време за кинеското воено разузнавање

Кинески сателити го снимаат секој потег на американската војска

Американските напади врз Иран станаа вистинска лабораторија за воено разузнавање за Кина.

Повеќе од 300 кинески сателити „Џилин-1“ го снимаат секој детаљ од американските напади, секунда по секунда, од полнењето на муниција до траекториите на ракетите. На тој начин, внимателно се анализираат гактиките на американската војска.

Со овие податоци, Кина ја претвора американската воена доктрина во база на податоци, вклучувајќи ги времето на полнење гориво, одговорите на воздушната одбрана и секаков вид движење и протокол што можете да се замисли, од авиони, бродови до технички персонал на земја.

Според воените експерти, овие податоци ќе ѝ дадат на Кина предност во воените истражувања и развој што ќе трае со децении.