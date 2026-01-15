 Skip to main content
15.01.2026
Четврток, 15 јануари 2026
Калас: Светските проблеми значат дека е време да се почне со пиење

Свет

15.01.2026

Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, приватно им кажала на пратениците дека состојбата во светот значи дека можеби е „добар момент“ да се почне со пиење, објави Политико.

Калас, според две лица присутни во просторијата, им рекла на лидерите на политичките групи во Европскиот парламент дека иако не е човек што многу пие, сега можеби е време да се почне со оглед на настаните низ целиот свет.

Таа зборувала приближно во исто време кога министрите за надворешни работи од Гренланд и Данска се сретнаа со потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс и државниот секретар Марко Рубио во врска со заканите на Доналд Трамп за заземање на арктичкиот остров.

Врвниот дипломат на ЕУ – кој ја координира надворешната политика на блокот во име на 27-те влади и Европската комисија – се пошегува на состанокот на Конференцијата на претседатели, состанок на лидерите на групите во Парламентот. Нејзините коментари, според присутните, дошле откако врвните европратеници почнале да си посакуваат среќна нова година. Истите европратеници додале дека глобалните настани значат дека не е толку среќно.

