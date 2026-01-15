МЗ иницира ДСЗИ да изврши инспекциски надзор во болницата во Кавадарци во врска со починатото бебе

Министерството за здравство соопшти дека иницира Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) да изврши инспекциски надзор во Општата болница во Кавадарци во врска со случајот со починатото новороденче.

Од болницата денеска соопштија дека бебето со иницијали У. М., на возраст од два месеца, кај нив било примено поради обилно повраќање по хранење.

СВР Велес претходно соопшти дека синоќа во ОВР Кавадарци е пријавено дека околу 21.35 часот на детското одделение во Општа болница во Кавадарци починало бебе на возраст од два месеца.