 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

МЗ иницира ДСЗИ да изврши инспекциски надзор во болницата во Кавадарци во врска со починатото бебе

Здравје

15.01.2026

Министерството за здравство соопшти дека иницира Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) да изврши инспекциски надзор во Општата болница во Кавадарци во врска со случајот со починатото новороденче.

Од болницата денеска соопштија дека бебето со иницијали У. М., на возраст од два месеца, кај нив било примено поради обилно повраќање по хранење.

СВР Велес претходно соопшти дека синоќа во ОВР Кавадарци е пријавено дека околу 21.35 часот на детското одделение во Општа болница во Кавадарци починало бебе на возраст од два месеца.

Според пријавеното, бебето било хоспитализирано на 12.1.2026, но починало и покрај дадената медицинска помош и направената реанимација. Лекар констатирал смрт, а по насоки на јавен обвинител, телото е дадено на обдукција – соопшти СВР Велес.

Двомесечното бебе што почина во Кавадарци било хоспитализирано поради обилно повраќање по хранење, соопшти болницата

Поврзани вести

Хроника  | 15.01.2026
Двомесечното бебе што почина во Кавадарци било хоспитализирано поради обилно повраќање по хранење, соопшти болницата
Хроника  | 15.01.2026
Бебе починало во болницата во Кавадарци
Хроника  | 11.01.2026
Почина бебе во Шуто Оризари
﻿