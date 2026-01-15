 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Тепачка во авион од Германија што слетал на скопскиот аеродром

Хроника

15.01.2026

Тепачка се случила вчера во авион од Германија што слетал на скопскиот аеродром.

Според информациите од МВР, вчера во 17:00 часот во СВР Скопје, од Граничен премин Меѓународен аеродром Скопје е пријавено дека околу 16:40 часот во авион кој слетал од Германија бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу Г.Ф.(49) од Германија и 45-годишната Г.Ф. од Скопје од една страна и Ш.С.(38) од с.Лопате, кумановско, од друга страна.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. 

