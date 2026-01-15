Како МЗТ Скопје загуби до Војводина

Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром со пораз ја почнаа новата календарска година, откако вчера загубија на домашен терен од Војводина со 78-73 во рамки на 6. коло во АБА 2 лигата.

По резултатски израмнетата прва четвртина (18-16), уследи пад во играта на МЗТ Скопје што гостите од Нови Сад го искористија и пред крајот на третиот дел стекнаа предност од највисоки плус 18 поени (63-45).

Од тој момент МЗТ Скопје влезе во серија од 16-0, намалувајќи ја негативата на само два поени, а кратко потоа и поведе со 66-65.

Сепак, кошаркарите на Војводина беа поумешни во завршницата и на крајот заслужено му го нанесоа третиот пораз на МЗ Скопје во шестиот натпревар оваа сезона во регионалната лига.

Гил со 17 и Петков со 16 поени беа најефикасни во редовите на МЗТ Скопје, чиј следен противник на 28 јануари, повторно во Скопје, ќе биде Подгорица.