 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Дали го прегази времето? На Мурињо не му оди ниту во Бенфика

Фудбал

15.01.2026

Тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, во свој стил го прокоментира поразот од Порто во четвртфиналето од Купот на Португалија.

– Причините се очигледни. Подобриот тим загуби затоа што не постигна гол и прими еден гол, тоа е сè. Ја контролиравме играта против тим кој играше со голем интензитет. Бенфика доминираше од почеток до крај во натпревар без многу шанси за гол. Против тим полн со самодоверба, каде што навивачите го прифаќаат фактот дека нивниот тим поминува 45 минути бранејќи се на својата половина… Голот што го примивме во последната минута зборува сам за себе. Ако бев вознемирен минатиот пат поради натпреварот, денес сум вознемирен поради играчите. Бев ангажиран да ѝ донесам титули на Бенфика во тешка ситуација… Дали навивачите се со мене? Зошто ме прашувате ова? Јас не сум важен, Бенфика е, го цитира Мурињо „А Бола“.

Поврзани вести

Фудбал  | 12.12.2025
Мурињо доби подарок од Мектомини
Фудбал  | 22.11.2025
Mурињо ги „строи“ играчите на Бенфика и покрај победата
Фудбал  | 10.11.2025
Ново шоу: Мурињо ги бркаше судиите по терен
﻿