Итен состанок на Советот за безбедност на ОН за ситуацијата во Либан

Советот за безбедност на Обединетите нации ќе одржи итен состанок денеска за борбите во Либан, додека војната беснее низ Блискиот Исток.

Советот на ОН треба да се состане во 10 часот наутро во Њујорк.

Дипломатите изјавија дека очекуваат да гласаат и за нацрт-резолуцијата презентирана од Бахреин во име на членовите на Советот за соработка во Заливот.

Државите од Заливот продолжуваат да се соочуваат со ракети и беспилотни летала од Иран.

Нацрт-резолуцијата повикува на итен прекин на иранските напади врз земјите од Заливот и другите соседни земји, како и прекин на употребата на посреднички групи.

Хезболах го продолжи ракетирањето врз Израел пред околу една недела како одговор на атентатот врз врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, од страна на Израел, што предизвика големи израелски напади во Либан.