Tудор го смени голманот по 15 минути, еве зошто

Тренерот на Тотенхем, Игор Тудор, го коментираше вклучувањето на голманот Антонин Кински во почетниот состав на мадридскиот тим по поразот од 5:2 од Атлетико Мадрид во првиот натпревар од осминафиналето на Лигата на шампионите.

-Изборот на Кински беше правилна одлука. Тој е талентиран голман, но нешто се случи… Во моите 15 години тренерско работење, ова ретко се случуваше; никогаш не сум направил нешто слично. Морав да му помогнам на човекот, да му помогнам на тимот. Оваа сезона, се чини, сè оди против Тотенхем.

Му објаснив на Тони дека е добар голман. За жал, овие грешки се случија во толку важен натпревар. Тој му се извини на тимот. Тимот го поддржува. И јас го поддржувам. Разговарав со него. Тој ја разбира ситуацијата и разбира зошто беше заменет, изјави Тудор за „Индипендент“.

Дваесет и двегодишниот Чех е син на поранешниот голман на Сатурн, Антонин Кински. Ова беше неговото деби во Лигата на шампионите.

Реваншот ќе се одржи на 18 март во Лондон