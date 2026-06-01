Компаниите лани оствариле повисоки добивки: Даночната основа и пресметаниот данок бележат раст од 14%

Управата за јавни приходи информира дека по завршување на даночните биланси за 2025 година, анализата на обработените податоци покажува раст на даночната основа, на пресметаниот данок и повисок нето даночен ефект кај данокот на добивка.

Според податоците, даночен биланс за оданочување на добивка поднеле 25.506 компании, додека 50.465 компании поднеле даночен биланс за оданочување на вкупен приход. И кај двете даночни основи забележан е раст во однос на 2024 година.

Кај компаниите што плаќаат данок на добивка ( без оние кои согласно закон имаат право на даночни ослободувања -компании во технолошко индустриските развојни зони, заштитни друштва и казнено-поправни установи), даночната основа и пресметаниот данок бележат раст од 14 % во однос на 2024 година.

По пресметките, за доплата остануваат над 5,8 милијарди денари, додека нето-даночниот ефект е зголемен за 33%.

УЈП оценува дека резултатите се должат пред сè на повисоките добивки кај компаниите и на помалиот износ на користени даночни олеснувања во 2025 година.

Во поедноставениот даночен режим, кој најчесто го користат микро и малите компании, данок на вкупен приход пресметале 3.883 даночни обврзници, што е раст од 8,6% во однос на 2024 година.

Нето даночниот ефект кај овој вид оданочување изнесува 45,3 милиони денари и е понизок во однос на претходната година кога изнесуваше 53,5 милиони денари.

Кај трговците-поединци, занаетчиите, земјоделците и лицата што вршат самостојна дејност, даночната основа и пресметаниот данок се зголемени за 2 до 3% во споредба со 2024 година.

По пресметките за доплата кај нив остануваат 147,7 милиони денари, додека нето даночниот ефект е помал од 2024 година и се должи на поголемиот износ на аконтативно платен данок во текот на 2025 година што го надминува годишниот раст на нето-доходот, а воедно повисок раст имаат и користените даночни намалувања.

За 2025 година 247 здруженија и фондации поднеле даночен биланс и пресметале данок од 1% од остварениот приход од стопанска дејност. Иако бројот на обврзници е помал во однос на 2024 година кога ваков биланс поднеле 1.310 даночни обврзници, пресметаниот данок изнесува 21,7 милиони денари и е повисок од минатогодишниот износ од 19,4 милиони денари.