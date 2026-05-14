УЈП почна со исплата на ДДВ повратот за првото тримесечје од 2026 година

Управата за јавни приходи (УЈП) ја започна исплатата на повратот на ДДВ за првото тримесечје од 2026 година, при што процесот, како што велат од институцијата, се одвива постепено и во континуирани фази, зависно од обработката на поединечните налози.

Во овој квартален циклус, средства ќе бидат исплатени на вкупно 528.447 граѓани, а вкупниот износ што се враќа во системот кон корисниците достигнува 836 милиони денари.

Сепак, дел од исплатите се соочуваат со пречки. Кај 4.968 корисници е евидентиран неточен податок за трансакциска сметка, поради што преносот на средства е привремено стопиран сè додека не се направат неопходните корекции.

Дополнително, 7.560 граѓани ќе мора да почекаат до следниот квартал, бидејќи нивниот износ за поврат е помал од 50 денари, што спаѓа под прагот за тековна исплата.

Од УЈП апелираат граѓаните кои сè уште не ги добиле средствата од тековни или претходни исплати да ги проверат и ажурираат податоците за својата трансакциска сметка во апликацијата „МојДДВ“, нагласувајќи дека точните информации се клучни за непречена и навремена реализација на повратот.