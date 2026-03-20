20.03.2026
Петок, 20 март 2026
Италијанскит шеф на дипломатијата: Нема непосредна закана за Италија и покрај иранските предупредувања

20.03.2026

Италијанскиот вицепремиер и министер за надворешни работи, Антонио Тајани, изјави дека не гледа непосредни безбедносни закани за Италија и покрај предупредувањата на Иран за можни напади врз туристички дестинации.

Тајани оцени дека иранските закани се „многу неодредени“, но дека, како што истакна, „не треба да се потценуваат“.

Тој нагласи дека италијанските безбедносни и разузнавачки служби ја зголемиле контролата од почетокот на конфликтот, додавајќи дека зголемените мерки не треба да предизвикуваат страв кај граѓаните. 

Поврзани вести

Свет  | 20.03.2026
САД се подготвува копнено да влезе во Иран?
Свет  | 20.03.2026
Новиот врховен лидер на Иран ги повика разузнавачките служби да се пресметаат со непријателите дома и во странство
Свет  | 20.03.2026
Саудиски министер за надворешни работи: Го задржуваме правото да преземеме воена акција против Иран
