Затворен Ормутскиот Теснец – многумина губат, а две земји добиваат

Затворање на Ормускиот Теснец во Персискио Залив предизвикува сериозна економска криза, која со секој изминат ден се заострува и нагло, значително покачување на нафтата и гасот во светот.

Причина за таквото влијание на оваа географска точка го има врз целиот свет е тоа што околу 20% од глобалната нафта поминува низ Ормускиот Теснец.

Најизложени земји на прекин на увозот (удел од нивното снабдувањето со нафта што поминува низ Теснецот):

Јапонија – ~75–85%

Речиси целиот увоз на енергија во Јапонија доаѓа од Персискиот Залив.

Јужна Кореја – ~65–70%

Голема индустриска економија која е во голема мера зависна од суровата нафта од Заливот.

Индија – ~45–50%

Речиси половина од потрошувачката на нафта во Индија зависи од снабдувањето со нафта од Заливот.

Кина – ~25–30%

Кина увезува енергенси глобално, но останува во голема мера зависна од нафтата од Заливот.

Извозници кои се засегнати (нивниот извоз зависи од Ормускиот Теснец):

Кувајт – ~100%

Речиси целиот извоз на нафта од Кувајтпоминува низ Теснецот.

Катар – ~100%

Поголемиот дел од извозот на течен природен гас (LNG) во Азија поминува низ Ормутскиот Теснец.

Ирак – ~90%+

Поголемиот дел од извозот на нафта во Ирак зависи од бродските правци во Заливот.

Саудиска Арабија – ~60–70%

Големи количини сè уште се движат низ Ормутскиот Теснец и покрај алтернативните цевководи кои водат кон Црвеното Море.

Обединети Арапски Емирати – ~60%

Некои извозни рути од Емиратите го заобиколуваат Ормутскиот Теснец, но повеќето сè уште зависат од него.

Земји кои имаат корист од повисоките цени на нафтата:

Соединети Американски Држави – ~2–3% изложеност

Произведува најголем дел од сопствената нафта и има корист од скоковите на цените.

Русија – минимална изложеност

Главен извозник, чие снабдување со нафта не зависи од Ормтскиот Теснецз.

Други земји производители на нафта кои не зависат од транспортните правци во Заливот (како што се Венецуела, Норвешка).