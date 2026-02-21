 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Иранскиот претседател: Иран нема да попушти под притисокот за време на преговорите со САД

Свет

21.02.2026

https://khamenei.ir/

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан порача дека неговата земја нема да попушти под притисокот на светските сили за време на преговорите со Соединетите Американски Држави за нуклеарната програма на Иран.

Светските сили нè принудуваат да попуштиме…, но ние нема да попуштиме, и покрај сите проблеми што ни ги создаваат“, рече Пезешкијан во говорот емитуван во живо на Иранската државна телевизија.

Пезешкијан рече дека иранската Влада постигнала договор дека дури и ако сите светски сили му се заканат на Иран за да се предаде, Техеран нема да го направи тоа. 

Поврзани вести

Свет  | 21.02.2026
Maкрон за најавата на Трамп за царини од 15 проценти: Ќе ги проучиме последиците и ќе се прилагодиме
Свет  | 21.02.2026
Макрон за царините на Трамп: Добро да има противтежа на моќта, реципроцитет, а не еднострани одлуки
Свет  | 20.02.2026
Врховниот суд на САД пресуди против царините на Трамп – голем тест за овластувањата на извршната власт
﻿