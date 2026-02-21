 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Холанѓанецот Јорит Бергсма стана највозрасен олимписки првак во историјата

Останати спортови

21.02.2026

Холанѓанецот Јорит Бергсма (40) ја заврши кариерата на најдобар можен начин освојувајќи ја денеска титулата олимписки првак во брзо лизгање во дисциплината масовен старт на Зимските олимписки игри (ЗОИ) 2026 во Милано

Холандскиот ветеран на големо изненадување беше најбрз со време од 7:55,50 минути.

Изненадување приреди и данскиот аутсајдер Виктор Торуп, ја мина втор низ целта со време од 8:00,52 минути, додека третото место и бронзениот медал го освои Италијанецот Андреа Џованини (8:04,42).

Бранителот на титулата, Белгиецот Барт Свингс ја заврши трката на деветтото место.

Поврзани вести

Останати спортови  | 21.02.2026
Злато за Груневуд во масовниот старт во брзо лизгање
Останати спортови  | 08.02.2026
Стравичен пад на Линдзи Вон, со хеликоптер евакуирана од женскиот спуст на Олимписките игри во Милано – Кортина
﻿