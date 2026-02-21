Холанѓанецот Јорит Бергсма стана највозрасен олимписки првак во историјата

Холанѓанецот Јорит Бергсма (40) ја заврши кариерата на најдобар можен начин освојувајќи ја денеска титулата олимписки првак во брзо лизгање во дисциплината масовен старт на Зимските олимписки игри (ЗОИ) 2026 во Милано

Холандскиот ветеран на големо изненадување беше најбрз со време од 7:55,50 минути.

Изненадување приреди и данскиот аутсајдер Виктор Торуп, ја мина втор низ целта со време од 8:00,52 минути, додека третото место и бронзениот медал го освои Италијанецот Андреа Џованини (8:04,42).

Бранителот на титулата, Белгиецот Барт Свингс ја заврши трката на деветтото место.