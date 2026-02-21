 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Германија ги повикува своите граѓани да го напуштат Иран, по новите заканите од САД

Свет

21.02.2026

Германската амбасада во Иран ги предупреди своите граѓани да ја напуштат земјата, наведувајќи ги растечките ризици поради зголемените регионални тензии.

Амбасадата ја опиша безбедносната ситуација како „екстремно нестабилна и многу напната“, истакнувајќи дека затворањето на воздушниот простор и откажувањата на летови може да се случат во секое време. Од амбасадата додаваат дека конзуларната поддршка на терен во моментов е ограничена.

Предупредувањето доаѓа откако американскиот претседател Доналд Трамп сигнализираше дека „размислува“ за ограничен воен удар врз Иран за да изврши притисок врз Техеран да постигне договор, бидејќи Вашингтон го зголемува своето воено присуство во регионот.

