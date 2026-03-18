Иран заработува над 140 милиони долари на ден од извоз на нафта, додека САД „гледаат на страна“

За да не се сруши светскиот пазар

venti-views-on-unsplash

Иран заработува повеќе од 140 милиони долари дневно од извоз на нафта, бидејќи САД фактички ги игнорираат нивните пратки, плашејќи се од дестабилизација на светскиот пазар на енергенси, објави „Фајненшл тајмс“.

Според изданието, од почетокот на нападите во регионот, најмалку 13 супертанкери натовариле нафта на островот Харг.

Министерот за финансии на САД, Скот Бесант, потврди дека официјален Вашингтон свесно дозволува такви пратки за да обезбеди суровини за остатокот од светот. Според информациите од регионот, Техеран го дозволил минувањето на индиски и кинески бродови низ Ормутскиот Теснец.

Иранскиот извоз на нафта достигнал 1,5-1,6 милиони барели дневно. Во исто време, САД ги укинаа и ограничувањата за руската нафта, што може да ја зголеми конкуренцијата за кинескиот пазар.