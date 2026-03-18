САД го повлекуваат носачот на авиони „Џералд Форд“ од Црвеното Море и го преместуваат на Крит

Американскиот носач на авиони „УСС Џералд Р. Форд“, кој е распореден на Блискиот Исток во Црвеното Море и неодамна се запали, ќе се врати во поморската база на НАТО на Крит, објави грчкиот весник „Катимерини“.

Весникот наведува дека бродот ќе се врати за да наполни гориво, а можеби и за да ја истражи причината за големиот пожар што избувна на бродот на 12 март.

Како што дознава „Катимерини“, се разгледува и верзијата дека пожарот бил намерно подметнат од членови на екипажот со цел да се прекине продолжената мисија.

Претходно беше објавено дека пожарот избувнал во главната перална на бродот. Кога сè завршило, повеќе од 600 морнари и членови на екипажот останале без кревети и оттогаш се принудени да спијат на подот и на маси, соопштија официјални лица.