Иран му дозволи на пакистански танкер за нафта да помине низ Ормускиот Теснец

Иран му дозволил на пакистански танкер за нафта да помине низ Ормускиот Теснец. Ова е првиот танкер што носи нафта од Емиратите што поминува низ теснецот од почетокот на израелско-американската војна против Иран.
Ваквата иранска одлука е резултат на преговорите меѓу Техеран и Исламабад.
Корисниците на социјалните мрежи забележаа дека пакистанскиот танкер за нафта ја избегнал вообичаената рута низ средината на теснецот и наместо тоа пловел низ иранските територијални води.
Рутата што ја поминал овој танкер за нафта сугерира дека Иран навистина минирал барем дел од Ормускиот Теснец, но не и своите територијални води.