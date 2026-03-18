18.03.2026
Иран му дозволи на пакистански танкер за нафта да помине низ Ормускиот Теснец

weeksymate from pixabay
Иран му дозволил на пакистански танкер за нафта да помине низ Ормускиот Теснец. Ова е првиот танкер што носи нафта од Емиратите што поминува низ теснецот од почетокот на израелско-американската војна против Иран.

Ваквата иранска одлука е резултат на преговорите меѓу Техеран и Исламабад.

Корисниците на социјалните мрежи забележаа дека пакистанскиот танкер за нафта ја избегнал вообичаената рута низ средината на теснецот и наместо тоа пловел низ иранските територијални води.

Рутата што ја поминал овој танкер за нафта сугерира дека Иран навистина минирал барем дел од Ормускиот Теснец, но не и своите територијални води.

