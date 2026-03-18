Иран му дозволи на пакистански танкер за нафта да помине низ Ормускиот Теснец

Иран му дозволил на пакистански танкер за нафта да помине низ Ормускиот Теснец. Ова е првиот танкер што носи нафта од Емиратите што поминува низ теснецот од почетокот на израелско-американската војна против Иран.

Ваквата иранска одлука е резултат на преговорите меѓу Техеран и Исламабад.

Корисниците на социјалните мрежи забележаа дека пакистанскиот танкер за нафта ја избегнал вообичаената рута низ средината на теснецот и наместо тоа пловел низ иранските територијални води.

Рутата што ја поминал овој танкер за нафта сугерира дека Иран навистина минирал барем дел од Ормускиот Теснец, но не и своите територијални води.