 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Иран демантира дека извршил напади врз ОАЕ

Свет

05.05.2026

Воената команда на Иран „Хатам ал Анбија“ соопшти дека изминатите денови не извршила напади врз Обединетите Арапски Емирати, но предупреди на „жесток одговор“ доколку ОАЕ преземе какви било мерки против Иран.

ОАЕ претходно соопштија дека втор ден се цел на напади од Иран, по четиринеделното релативно примирје помеѓу САД и Иран.

ОАЕ тврди дека вчера пресретнала 12 балистички ракети, три крстосувачки ракети и четири дронови лансирани од Иран. Во вчерашните напади со дрон беше погодено нафтено пристаниште Фуџаира, при што се повредени тројца индиски државјани.

Поврзани вести

Свет  | 05.05.2026
Трамп: Иран нема никакви шанси
Свет  | 05.05.2026
Иран ги обвини САД за убиство на пет цивили во два трговски брода во Ормуската Теснина
Свет  | 04.05.2026
Трамп: На Иран му останаа само „брзи чамци“