На 90- годишна возраст вечерва почина поранешниот претседател на албанскиот парламент, Сервет Пелумби.

Тој е познат како една од личностите што одигра клучна улога во политичките случувања во земјата од почетокот на транзицијата и почитуван универзитетски професор.

Има долга политичка кариера во редовите на Социјалистичката партија и во албанското собрание, каде што ја извршуваше и функцијата претседател на законодавниот дом од 2002 до 2005 година.

Пелумби беше одликуван од претседателот Алфред Мојсиу со орденот „Ѓерѓ Кастриот Скендербег”.

Тој беше роден на 14 декември 1936 година во Корча, а неговата кариера вклучува неколку мандати како пратеник и важни улоги во раководството на парламентот, особено во првите години од демократската транзиција. Тој се смета за еден од гласовите што влијаеле врз обликувањето на политичката дебата во тој период.

Во политиката беше активен неколку децении, главно од периодот пред 1990-тите и во текот на транзицијата, сè до неговото повлекување од активниот политички живот во подоцнежните години.(МИА)