Во кеш ќе може да се плаќа до 10.000 евра: ЕУ воведува лимит за готовински купувања

Примената на одлуката на Европската Унија (ЕУ) со која се ограничуваат готовинските плаќања на износ до 10.000 евра ќе започне во јули 2027 година. Оваа одлука беше донесена во 2024 година како дел од пакет мерки за борба против перење пари и е дел од Регулативата 2024/1624.

Ограничувањето од 10.000 евра се однесува на плаќања за стоки и услуги кога барем една страна во трансакцијата е правно лице, т.е. фирма или компанија.

Поедноставно кажано, граѓаните во ЕУ нема да можат да платат, на пример, автомобил од 50.000 евра во готово ако го купат во салон, објавува Bif.rs.

Сепак, оваа одредба не се однесува на трансакции меѓу физички лица. Ова значи дека купувањето, на пример, половен автомобил од друг граѓанин сè уште ќе биде можно во износ поголем од 10.000 евра, во зависност од правилата на конкретната земја.

Регулативата им остава на земјите-членки можност да воведат пониски ограничувања. Вакви ограничувања веќе постојат во одредени земји, како што е Италија.

Јавноста честопати шпекулираше дека ЕУ се обидува да ги укине готовите пари на овој начин, но економските експерти истакнуваат дека со оваа мерка ЕУ не ја забранува употребата на готовина, туку ја ограничува на поголеми износи. Граѓаните и компаниите сè уште ќе можат да користат готовина за помали трансакции.

Главната цел на оваа одлука е борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот, како и намалувањето на анонимните големи трансакции.

Според „Еуроњуз“, со воведувањето на ограничувањето, ЕУ сака да пренасочи поголем број трансакции кон канали што можат да се следат, со што ќе се намали просторот за злоупотреба. Европската комисија верува дека на овој начин правилата ќе бидат хармонизирани и „дупките“ што ги користат криминалните групи ќе бидат затворени.

Перењето пари е глобален проблем. Проценките на Обединетите нации покажуваат дека помеѓу два и пет проценти од светскиот БДП, или до 1,87 милијарди евра, се перат секоја година.

Извештајот од 2023 година покажа дека речиси 70 проценти од криминалните мрежи во ЕУ користат перење пари за финансирање на своите активности и прикривање на средства, при што повеќето од нив користат готовина.

Европската комисија истакнува дека големите количини готовина „тешко, ако не и невозможно, се поврзуваат со конкретно кривично дело“.

Пакетот мерки треба да почне да се применува во јули 2027 година. Во неговите рамки, ќе се формира ново европско тело за борба против перење пари, со седиште во Франкфурт, кое потоа ќе добие полни овластувања.