Иран: Американските мерки во Ормуска Теснина се „пиратство“

Иранските вооружени сили ги оценија американските ограничувања за бродовите во меѓународните води како „пиратство“, по заканата на Доналд Трамп за блокада на пловилата што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа.

Портпарол на армијата изјави дека Иран ќе воведе „траен механизам“ за контрола на Ормуска Теснина, додавајќи дека пристаништата во Персискиот Залив треба да бидат достапни „или за сите или за никого“. Тој предупреди дека ниту едно пристаниште во Персискиот или во Оманскиот Залив нема да биде безбедно доколку иранските пристаништа бидат загрозени.

Командантот на иранската морнарица, Шахрам Ирани, ја исмеа заканата на Трамп, наведувајќи дека морнарицата „ги следи сите движења на американските сили во регионот“. „Заканите на американскиот претседател, по понижувачкиот пораз на неговата војска во третата наметната војна, се смешни“, се наведува во изјавата.