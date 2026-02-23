И Брисел се пишмани за царинскиот договор меѓу ЕУ и САД

Европскиот парламент денеска го одложи гласањето за спроведувањето на царинскиот договор меѓу ЕУ и САД, изјави претседателот на парламентарниот комитет за меѓународна трговија Бернд Ланге.

„Сакаме да добиеме јасна порака од САД дека тие го почитуваат договорот“, рече Ланге по консултациите со други пратеници на ЕУ, пренесе ДПА.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и американскиот претседател Доналд Трамп минатото лето се согласија за максимална царина од 15 отсто за поголемиот дел од увозот на производи од ЕУ во САД.

Правно обврзувачкиот договор што тогаш беше изработен со САД сè уште треба да биде одобрен од Европскиот парламент.

Врховниот суд на САД, во петокот, меѓутоа, зададе тежок удар врз трговската политика на Трамп, пресудувајќи дека правната основа што се користи за многу од царините наметнати на речиси сите трговски партнери на земјата е неоправдана, потсетува ДПА.

По неуспехот на Врховниот суд, Трамп прво во петокот објави царини за увоз во САД од 10 отсто за сите производи, пред да ги зголеми во саботата на 15 отсто.

Ланге денеска изјави дека ова би можело да значи дека ќе се применува данок од 30 отсто за некои групи производи, и покрај ограничувањето од 15 отсто предвидено со царинскиот договор меѓу ЕУ и САД