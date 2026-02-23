25 припадници на мексиканската гарда загинаа во борбите со кланот на Ен Менчо

Мексиканскиот министер за безбедност Омар Гарсија Арфуш денеска изјави дека 25 припадници на Националната гарда загинале во сојузната држава Халиско во шест одмазднички напади откако армијата вчера го уби шефот на наркокартелот „Халиско нова генерација“ (ЦЈНГ), Немесио Рубен Осегер Сервантес – Ел Менчо.

Во акцијата против Ел Менчо загинаа 30 членови на наркорателот, еден затворски чувар, еден агент обвинител и една жена, наведе Арфуш.

Во неколку делови на Мексико денеска се затворени училиштата, а властите ги предупредија граѓаните да не излегуваат непотребно на улиците поради зголеменото насилство од картелот поради убиството на Ел Менчо.

Наркокартелот на Ел Менчо шверцува фентанил, метамфетамин и кокаин од Мексико во САД. Ел Менчо беше убиен во престрелка со армијата, која се обиде да го приведе, а неговиот картел одговори со блокада на патиштата и палење на автомобили ширум Мексико.

Мексико се надева дека смртта на еден од најголемите светски трговци со фентанил ќе го намали притисокот од САД за мексиканските власти да вложат повеќе напори во борбата против картелите.