Говорот на Марко Рубио во Минхен: Америка го трасира патот на просперитет, сака тоа да биде заедно со горда Европа

Фото: Принтскрин

Во продолжение е интегралниот говор на американскиот државен секретар, Марко Рубио, на Минхенската конференција за безбедност, говор кој според многумина беше историски, а со кој тој порача дека цел на Америка е трасирање на заедничкиот пат на САД и Европа кон просперитетен живот на нивните народи.

Денеска се собравме овде како членови на еден историски сојуз, сојуз што го спаси и го промени светот. Знаете, кога оваа конференција започна во 1963 година, беше на континент кој беше поделен. Линијата помеѓу комунизмот и слободата минуваше низ срцето на Германија. Првите огради на Берлинскиот ѕид беа подигнати само две години претходно. И само неколку месеци пред таа прва конференција, пред нашите претходници првпат да се сретнат тука во Минхен, кубанската ракетна криза го доведе светот на работ на нуклеарно уништување. Дури и додека Втората светска војна сè уште гореше свежо во сеќавањето на Американците и Европејците, се најдовме себеси како гледаме кон нова глобална катастрофа. Таква со потенцијал за нов вид уништување, поапокалиптично од сè досега во историјата на човештвото.

Во времето на тој прв собир, советскиот комунизам беше на подем. Илјадницие години западна цивилизација висеа на конец. Во тоа време, победата беше далеку од сигурна. Но, бевме водени од заедничка цел. Бевме обединети не само од она против што се боревме. Бевме обединети од она за што се боревме. И заедно, Европа и Америка победија. И континентот беше повторно изграден. Нашите луѓе просперираа. Со текот на времето, источниот и западниот блок беа повторно обединети. Цивилизацијата повторно беше цела. Тој озлогласен ѕид што ја подели оваа нација на два дела се урна, а со него и злобната империја, а истокот и западот повторно станаа едно.

Заблудата за глобалниот поредок

Но, еуфоријата од овој триумф нè доведе до опасна заблуда дека сме влегле, цитирам, во крајот на историјата. Дека секоја нација сега ќе биде либерална демократија. Дека врските формирани преку трговија и само преку трговија сега ќе ја заменат националноста. Дека глобалниот поредок базиран на правила, преупотребуван термин, сега ќе го замени националниот интерес и дека сега ќе живееме во свет без граници каде што секој ќе стане граѓанин на светот. Ова беше глупава идеја што ја игнорираше и човечката природа и ги игнорираше лекциите од над 5.000 години запишана човечка историја. И нè чинеше скапо.

Во оваа заблуда, прифативме догматска визија за слободна и неограничена трговија. Дури и кога некои нации ги заштитуваа своите економии и ги субвенционираа своите компании за систематски да ги поткопаат нашите, затворајќи ги нашите фабрики, што резултираше со деиндустријализација на големи делови од нашите општества, испраќајќи милиони работни места од работничката и средната класа во странство и предавајќи ја контролата врз нашите критични синџири на снабдување на противниците и на ривалите. Сè повеќе го „аутсорсиравме“ нашиот суверенитет на меѓународните институции. Истовремено, многу нации инвестираа во масивни социјални држави по цена на одржување на способноста да се одбранат, а тоа го правеа дури и кога други земји инвестираа во најбрзото воено зајакнување во целата човечка историја и не се двоумеа да употребат тврда сила за да ги остварат своите интереси.

За да го смириме климатскиот култ, си наметнавме енергетски политики кои го осиромашуваат нашиот народ. Дури и додека нашите конкуренти експлоатираат нафта, јаглен, природен гас и сè друго, не само за да ги поттикнат своите економии, туку и за да ги користат како средство за влијание врз нашите. И во потрага по свет без граници, ги отворивме вратите за невиден бран на масовна миграција што ја загрозува кохезијата на нашите општества, континуитетот на нашата култура и иднината на нашите луѓе.

Надеж за горда, суверена и витална цивилизација заедно со вас

Ги направивме овие грешки заедно. И сега заедно, им должиме на нашите луѓе да се соочиме со тие факти и да продолжиме напред, да се обновиме. Под водство на претседателот Трамп, Соединетите Американски Држави повторно ќе ја преземат задачата за обнова и реставрација, водени од визијата за иднина – горда, суверена и витална како минатото на нашата цивилизација. И додека сме подготвени, доколку е потребно, да го сториме ова сами, наша преференција и наша надеж е да го сториме ова заедно со вас, нашите пријатели тука во Европа. За Соединетите Американски Држави и Европа, затоа што ние си припаѓаме заедно.

Америка е основана пред 250 години, но корените започнале овде на овој континент многу порано. Луѓето кои се населиле и ја изградиле нацијата на моето раѓање пристигнале на нашите брегови носејќи ги спомените, традициите и христијанската вера на своите предци како свето наследство, нераскинлива врска помеѓу стариот и новиот свет. Ние сме дел од една цивилизација, западната цивилизација. Поврзани сме едни со други со најдлабоките врски што народите би можеле да ги споделат. Ковани од векови заедничка историја, христијанска вера, култура, наследство, јазик, потекло и жртвите што нашите предци ги направиле заедно за заедничката цивилизација на која сме наследници.

И затоа ние, Американците, понекогаш може да изгледаме малку директни и итни во нашите совети. Затоа претседателот Трамп бара сериозност и реципроцитет од нашите пријатели тука во Европа. Причината за тоа, пријатели мои, е затоа што длабоко се грижиме. Длабоко се грижиме за вашата и нашата иднина. И ако понекогаш не се согласуваме, нашите несогласувања доаѓаат од нашето длабоко чувство на загриженост за Европа со која сме поврзани не само економски, не само воено, туку сме поврзани духовно и културно. Сакаме Европа да биде силна. Веруваме дека Европа мора да преживее затоа што двете големи војни од минатиот век ни служат како постојан потсетник на историјата дека на крајот, нашата судбина е, и секогаш ќе биде испреплетена со вашата. Затоа што знаеме дека судбината на Европа никогаш нема да биде неважна за нашата.

Националната безбедност, за која во голема мера се работи на оваа конференција, не е само низа на технички прашања. Колку трошиме за одбрана или каде, како ја распоредуваме. Ова се важни прашања. Важни се, но не се фундаменталното. Фундаменталното прашање на кое мора да одговориме на самиот почеток е што точно браниме? Бидејќи армиите не се борат за апстракции. Армиите се борат за народ. Армиите се борат за нација. Армиите се борат за начин на живот. И тоа е она што го браниме. Голема цивилизација која има секаква причина да биде горда на својата историја, сигурна во својата иднина и која има за цел секогаш да биде господар на сопствената економска и политичка судбина.

Овде се родија генијалните Моцарт и Бетовен, Данте и Шекспир, Микеланџело и Да Винчи

Токму тука во Европа се родија идеите што ги посеаја семето на слободата што го промени светот. Токму тука во Европа, му беше дадено на светот владеењето на правото, универзитетите и научната револуција. Токму овој континент го создаде генијот на Моцарт и Бетовен, на Данте и Шекспир, на Микеланџело и Да Винчи, на Битлси и Ролинг Стоунс. И ова е местото каде што се наоѓаат сводестите тавани на Сикстинската капела и високите кули на големата катедрала во Келн. Тие сведочат не само за величината на нашето минато или за верата во Бога што ги инспирирала овие чуда. Тие ги најавуваат чудата што нè очекуваат во нашата иднина.

Но, само ако не се извинуваме за нашето наследство и сме горди на ова заедничко наследство, можеме заедно да ја започнеме работата на замислување и обликување на нашата економска и политичка иднина. Деиндустријализацијата не беше неизбежна. Таа беше свесен политички избор, децениски економски потфат што ги лиши нашите нации од нивното богатство, од нивниот производствен капацитет и од нивната независност. А губењето на суверенитетот на нашиот синџир на снабдување не беше во функција на просперитетен и здрав систем на глобална трговија. Беше глупаво. Беше глупава, но доброволна трансформација на нашата економија која нè остави зависни од другите за нашите потреби и опасно ранливи на криза.

Масовната миграција е криза која не дестабилизира

Масовната миграција не е некоја споредна грижа од мало значење. Таа беше и продолжува да биде криза која ги трансформира и дестабилизира општествата низ целиот Запад. Заедно, можеме да ги реиндустријализираме нашите економии и да ја обновиме нашата способност да ги браниме нашите луѓе. Но, работата на овој нов сојуз не треба да биде фокусирана само на воена соработка и враќање на индустриите од минатото. Таа треба да биде фокусирана и на заедничко унапредување на нашиот заеднички интерес во нови граници, ослободувајќи ја нашата генијалност, нашата креативност и динамичниот дух за изградба на нов западен век. Комерцијални вселенски патувања и најсовремена вештачка интелигенција, индустриска автоматизација и флексибилно производство, создавање западен синџир на снабдување за критични минерали кои не се ранливи на изнуда од други сили и обединет напор за натпреварување за пазарен удел во економиите на глобалниот југ. Заедно, не можеме само да ја вратиме контролата врз сопствените индустрии и синџири на снабдување. Можеме да напредуваме во областите што ќе го дефинираат 21 век.

Но, мора да ја преземеме и контролата врз нашите национални граници. Контролата врз тоа кои и колку луѓе влегуваат во нашите земји. Ова не е израз на ксенофобија. Тоа не е омраза. Тоа е фундаментален чин на национален суверенитет. А неуспехот да се стори тоа не е само абдикација од една од нашите најосновни должности кон нашиот народ. Тоа е итна закана за нашите општества и опстанокот на самата наша цивилизација.

Нашите витални интереси над глобалниот поредок

И конечно, повеќе не можеме да го ставаме таканаречениот глобален поредок над виталните интереси на нашите луѓе и нашите нации. Не треба да го напуштиме системот на меѓународна соработка што го создадовме. И не треба да ги демонтираме глобалните институции на стариот поредок што заедно го изградивме. Но, тие мора да се реформираат. Тие мора да се обноват. На пример, Обединетите Нации сè уште имаат огромен потенцијал да бидат алатка за добро во светот. Но, не можеме да го игнорираме тоа дека денес, за најитните прашања што ни се пред нас, тие немаат одговори и практично не играле никаква улога. Не можеа да ја решат војната во Газа. Наместо тоа, американското водство беше тоа што ослободи заробеници од варварите и донесе кревко примирје. Не ја реши војната во Украина. Потребно беше американско водство во партнерство со многу од земјите што се тука денес само за да ги доведат двете страни на маса во потрага по сè уште недостижен мир. ОН беа немоќни да ја ограничат нуклеарната програма на радикалните шиитски свештеници во Иран, за која беа потребни 14 бомби фрлени со прецизност од американските бомбардери Б2. И не беа во можност да се справат со заканата за нашата безбедност од нарко-терористичкиот диктатор во Венецуела. Наместо тоа, беа потребни американските специјални сили за да го доведат овој бегалец пред лицето на правдата. Во совршен свет, сите овие проблеми и уште повеќе би биле решени од дипломати и силно формулирани резолуции. Но, ние не живееме во совршен свет. И не можеме да продолжиме да им дозволуваме на оние кои очигледно и отворено им се закануваат на нашите граѓани и ја загрозуваат нашата глобална стабилност да се заштитат зад апстракции на меѓународното право кои самите рутински ги прекршуваат.

Ова е патот по кој тргнаа претседателот Трамп и Соединетите Американски Држави. Тоа е патот по кој ве молиме овде во Европа да ни се придружите. Тоа е пат по кој сме оделе заедно и претходно и се надеваме дека ќе одиме заедно повторно.

Многумина поверуваа дека доминацијата на Западот завршила

Пет века пред крајот на Втората светска војна, Западот се ширеше. Неговите мисионери, неговите аџии, неговите војници, неговите истражувачи се излеваа од неговите брегови за да преминат океани, да населат нови континенти, да изградат огромни империи што се протегаат низ целиот свет. Но, во 1945 година, за прв пат од времето на Колумбо, Западот се намали. Европа беше во урнатини. Половина од неа живееше зад железна завеса, а остатокот изгледаше како наскоро да потпадне под тој ѕид. Големите западни империи влегоа во терминален пад, забрзан од безбожните комунистички револуции и од антиколонијалните востанија што ќе го трансформираат светот и ќе го закачат црвениот чекан и срп на огромни делови од мапата во годините што доаѓаат.

Наспроти таа позадина, тогаш како и сега, многумина почнаа да веруваат дека ерата на доминација на Западот завршила и дека нашата иднина е предодредена да биде слабо и слабо ехо на нашето минато. Но, заедно, нашите претходници препознаа дека падот е избор, и тоа беше избор што тие одбија да го направат. Ова е она што го направивме заедно еднаш претходно и ова е она што претседателот Трамп и Соединетите Држави сакаат да го направат повторно сега заедно со вас.

И затоа не сакаме нашите сојузници да бидат слаби, бидејќи тоа нè прави и нас послаби. Сакаме сојузници кои можат да се бранат, така што ниеден противник никогаш нема да биде во искушение да ја тестира нашата колективна сила. Затоа, не сакаме нашите сојузници да бидат оковани од вина и срам. Сакаме сојузници кои се горди на својата култура и на своето наследство, кои разбираат дека сме наследници на истата голема и благородна цивилизација и кои заедно со нас се подготвени и способни да ја бранат. И затоа не сакаме сојузниците да го рационализираат нарушениот статус кво, наместо да се справуваат со она што е потребно за да се поправи. Бидејќи ние во Америка немаме интерес да бидеме учтиви и уредни чувари на управуваниот пад на Западот. Не се стремиме да се разделиме, туку да ревитализираме старо пријателство и да ја обновиме најголемата цивилизација во човечката историја. Она што го сакаме е обновен сојуз кој ќе препознае дека она што ги мачи нашите општества не е само збир на лоши политики, туку и безнадежност и самодоволство.

Сакаме Алијанса без страв

Алијансата што ја сакаме е таква која нема да биде парализирана до степен на неактивност од страв. Страв од климатските промени, страв од војна, страв од технологија. Наместо тоа, сакаме алијанса што храбро трча во иднината. И единствениот страв што го имаме е стравот од срамот што не ги оставаме нашите нации погорди, посилни и побогати за нашите деца. Алијанса подготвена да ги брани нашите луѓе, да ги заштити нашите интереси и да ја зачува слободата на дејствување што ни овозможува да ја обликуваме нашата сопствена судбина, а не таква што постои за да управува со глобална држава на благосостојба и да се искупи за наводните гревови на минатите генерации. Алијанса што не дозволува нејзината моќ да биде „аутсорсирана“, ограничена или потчинета на системи надвор од нејзина контрола. Алијанса што не зависи од други за критичните потреби на својот национален живот. И пред сè, Алијанса заснована на признавањето дека ние, Западот, заедно наследивме нешто што е единствено, препознатливо и незаменливо.

Бидејќи ова, на крајот на краиштата, е самата основа на трансатлантската врска. Дејствувајќи заедно на овој начин, ние не само што ќе помогнеме во обновувањето на разумна надворешна политика. Тоа ќе ни врати појасно чувство за себе. Ќе го врати нашето место во светот. И правејќи го тоа, ќе ги разобличи и одврати силите на цивилизациско бришење што денес им се закануваат и на Америка и на Европа.

Значи, во време на наслови што го најавуваат крајот на трансатлантската ера, нека им биде јасно на сите дека ова не е ниту наша цел, ниту наша желба. Бидејќи за нас Американците, нашиот дом можеби е на западната хемисфера, но секогаш ќе бидеме дете на Европа.

Нашата приказна започна со италијански истражувач чија авантура во големото непознато за да открие нов свет го донесе христијанството во Америка и стана легенда што ја дефинираше имагинацијата на нашата пионерска нација. Нашите први колонии беа изградени од англиски доселеници на кои им го должиме не само јазикот што го зборуваме, туку и целиот наш политички и правен систем. Нашите граници беа обликувани од Шкотите и Ирците, тој горд, срдечен клан од ридовите на Алстер што ни ги даде Дејви Крокет и Марк Твен и Теди Рузвелт и Нил Армстронг. Нашата голема срж на Средниот Запад беше изградена од германски земјоделци и занаетчии кои ги трансформираа празните рамнини во глобална земјоделска сила и, патем, драматично го подобрија квалитетот на американското пиво. Нашата експанзија во внатрешноста ги следеше стапките на француските трговци со крзно и истражувачи чии имиња, патем, сè уште ги красат уличните знаци и имињата на градовите низ целата долина на Мисисипи. Нашите коњи, нашите ранчеви, нашите родеа, целата романса на каубојскиот архетип што стана синоним за американскиот Запад. Овие се родени во Шпанија. А нашиот најголем и најзначаен град се викал Нов Амстердам пред да биде наречен Њујорк.

Заедно ја победивме тиранијата на советскиот комунизам

И знаете дека во годината кога беше основана мојата земја, Лоренцо и Каталина Џерарди живееја во Казале Монферато во Кралството Пиемонт, Сардинија, а Хозе и Мануел Арена живееја во Севиља, Шпанија. Не знам што, ако воопшто знаеја, за 13-те колонии кои ја добија својата независност од Британската империја. Но, еве во што сум сигурен. Никогаш не можеа да замислат дека 250 години подоцна, еден од нивните директни потомци ќе се врати денес тука на овој континент како главен дипломат на таа млада нација. И сепак, еве ме, потсетен од мојата сопствена приказна дека и нашите истории и нашите судбини секогаш ќе бидат поврзани.

Заедно, го обновивме разурнатиот континент по две разорни светски војни. Кога се најдовме повторно поделени од Железната завеса, слободниот Запад се здружи со храбрите дисиденти кои се бореа против тиранијата на истокот за да го поразат советскиот комунизам. Се боревме едни против други, потоа се помирувавме, потоа се боревме, потоа повторно се помирувавме. И крваревме и умиравме еден до друг на бојните полиња од Капјонг до Кандахар.

И денес сум тука за да разјаснам дека Америка го трасира патот за нов век на просперитет. И дека уште еднаш сакаме да го направиме тоа заедно со вас, нашите ценети сојузници и нашите најстари пријатели. Сакаме да го направиме тоа заедно со вас. Со Европа која е горда на своето наследство и на својата историја. Со Европа која го има духот на создавањето и слободата што испрати бродови во неистражени мориња и ја роди нашата цивилизација. Со Европа која има средства да се одбрани и волја да преживее. Треба да бидеме горди на она што го постигнавме заедно во минатиот век. Но, сега мора да се соочиме и да ги прифатиме можностите на еден нов. Бидејќи вчерашниот ден заврши. Иднината е неизбежна, а нашата заедничка судбина чека. Ви благодарам.