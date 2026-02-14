 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Неделник

ЗОИ 2026: Второ злато за Домен Превц

Останати спортови

14.02.2026

Словенецот Домен Превц го освои златниот медал во скијачки скокови на големата скокалница на Олимписките игри во Италија.

Дваесет и шестгодишниот словенечки ски-скокач освои вкупно 301,8 поени (147,0 + 154,8) по двата скока. Ова е втор златен медал за Превц на Игрите во 2026 година. До златото Превц стигна по одличниот втор скок со должина 141,5 метри по што ја надополни негативата од седум бода од првата серија во однос на Јапонецот Рен Никаидо.

Токму Никаидо го освои среброто со 295,0 поени (154,0 + 141,0).

Полјакот Каспер Томасјак ја освои бронзата со 291,2 поени (141,8 + 149,4).

Претходно, на ЗОИ 2026 Превц победи во екипното мешано натпреварување. 

