Германија со 5.000 војници и 105 тенкови ќе ја чува границата на Литванија со Белорусија

matias-luge-on-unsplash

Германија планира да испрари околу 5.000 војници и 105 тенкови „Леопард 2А8“ на југоисточната граница на Литванија со Белорусија.

Ваквото борбено распоредување се врши како дел од планот за зајакнување на своите вооружени сили во Балтикот, пишува новинарот Питер Сучиу за „The National Interest“.