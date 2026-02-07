 Skip to main content
07.02.2026
Сабота, 7 февруари 2026
Германија со 5.000 војници и 105 тенкови ќе ја чува границата на Литванија со Белорусија

07.02.2026

Германија планира да испрари околу 5.000 војници и 105 тенкови „Леопард 2А8“ на југоисточната граница на Литванија со Белорусија.

Ваквото борбено распоредување се врши како дел од планот за зајакнување на своите вооружени сили во Балтикот, пишува новинарот Питер Сучиу за „The National Interest“.

Два борбени батаљони пристигнаа во Литванија минатиот месец како дел од очекуваното воено засилување кое би можело да доведе до стационирање на повеќе од 5.000 војници во најголемата балтичка земја до 2027 година“, се наведува во статијата.

