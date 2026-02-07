Азербејџан изрече доживотни казни затвор за властите и армијата на Нагорно Карабах

Во Азербејџан, речиси сите уапсени поранешни претставници на властите и армијата на Нагорно-Карабах (Арцах) се осудени на доживотен затвор:
Поранешен министер за одбрана Левон Мнацакањан;
Поранешен претседател на Парламентот Давид Ишкањан;
Поранешен началник на Генералштабот на армијата Давид Манукјан;
Поранешен министер за надворешни работи Давид Бабајан.
Покрај тоа, поранешните претседатели на НКР беа осудени на 20 години затвор:
Аркади Гукасјан;
Бако Сахакјан.
Вкупно, 16 лица беа гонети во кривичната постапка, а за сите обвинети сè уште не се донесени пресуди. Азербејџанските власти ги обвинуваат за: воени злосторства, подготовка и водење агресивна војна, геноцид, кршење на законите и обичаите на војување, тероризам, финансирање на тероризам, како и насилно преземање и задржување на власта.
Во 2023 година, властите ги напуштија многу високи воени и политички лидери на Нагорно-Карабах (ерменска енклава во Азербејџан“) дозволувајќи му на Азербејџан да ги зароби и затвори.