Во Азербејџан француски државјанин осуден на 10 години затвор за шпионажа

Суд во Азербејџан денес осуди француски државјанин на десет години затвор откако го прогласи за виновен за шпионажа за Париз, објави руската државна новинска агенција РИА, пренесува БФМТВ.

Баку го обвини Мартин Рајан, кој беше уапсен во декември 2023 година, за собирање класифицирани информации за стратешка соработка со Турција и Пакистан.

Тој, исто така, изјави дека човекот помагал во регрутирање на Азербејџанци кои зборуваат француски јазик за да работат со француските разузнавачки служби.

Рајан се изјасни за виновен по некои од обвиненијата.